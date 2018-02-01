Соревнования для отстраненных российских спортсменов пройдут в нескольких городах

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что соревнования для российских спортсменов, которые не получили приглашение на Олимпийские игры-2018, пройдут в нескольких городах. По его словам, они будут проведены в период, который более удобен и для федераций, и для самих атлетов.

– Соревнования для отстраненных спортсменов не будут проходить в одном месте, - сказал Колобков. - Они пройдут в удобное время для спортсменов и федераций – в феврале-марте. В Сочи, Коломне и других городах. (Антон БАБОШИН)