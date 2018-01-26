Софья Просвирнова: "Я еду на Олимпиаду и буду отстаивать честь нашей великой державы"

Шорт-трекист Софья Просвирнова, вошедшая в состав 169 спортсменов сборной России, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года, опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик с чемпионата Европы по шорт-треку. По ее словам, она едет на Игры в Пхенчхан, чтобы отстаивать честь России.
"Я еду на Олимпиаду под нейтральным флагом и буду отстаивать честь и достоинство нашей великой державы", - написала Просвирнова.
Напомним, что комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК.
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Интересно, что в понимании ее "честь и достоинство"? Достоинством было бы - нет, спасибо за приглашение, но я с сотоварищами, что остались дома - в великой державе. Вот еще интересный расклад - значит мы выбрасываем 15 млн.евродолларов штрафа, заплатили круглую сумму сумму за трансляцию, затратим (освоим) сумму на поездку на это нечто частное мероприятие - Олимпиада. Просрали все рычаги давления - отказ от покупки трансляций, отказ отпустить КХЛовцев. И все одно теперь будем проводить альтернативные игры - опять освоят круглые суммы, наградят призовыми деньгами, машинами, квартирами. За чей счет банкет то?
12:38