Софья Просвирнова: "Я еду на Олимпиаду и буду отстаивать честь нашей великой державы"

Шорт-трекист Софья Просвирнова, вошедшая в состав 169 спортсменов сборной России, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года, опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик с чемпионата Европы по шорт-треку. По ее словам, она едет на Игры в Пхенчхан, чтобы отстаивать честь России.

"Я еду на Олимпиаду под нейтральным флагом и буду отстаивать честь и достоинство нашей великой державы", - написала Просвирнова.

Напомним, что комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 человек, которым запрещено участвовать в соревнованиях в Пхенчхане даже под флагом МОК.