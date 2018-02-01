СМИ во время Олимпиады могут называть Россией команду OAR

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов сказал, что представители СМИ при освещении Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане могут называть команду олимпийских атлетов из России (OAR) Россией. По его словам, ограничение касается использования журналистами экипировки с логотипом ОКР.
– Никаких ограничений для СМИ во время игр в плане употребления слова Россия, написания Россия в командном зачете, использование флага на вебсайтах не существует. За исключением того, что журналисты не могут ходить в экипировке с логотипом ОКР. Но даже экипировка СМИ с флагом разрешена. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR. На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получат от МОК персональное приглашение.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Павел Курск
А почему ОКР, не обжаловать решения, я так и не понимаю на каком основании, а тем более сейчас, ОКР лишен своих прав. Здесь надо в первую очередь это было делать. Тогда и флаг был бы и гимн.., а самое главное избавили бы спортсменов от этого унижения. Но по ходу ОКР все устраивает. Это спортсмены отстаивают свое честное имя, а у ОКР что на честное?
17:09
zyzx
НЕЛЬЗЯ OAR,НАЗЫВАТЬ РОССИЕЙ.
15:20