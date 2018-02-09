СМИ: швейцарские юристы назвали решения МОК по россиянам "замаскированными санкциями"

Решение МОК не допускать до участия в Олимпиаде ряд российских спортсменов является замаскированными санкциями, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд". Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.

"На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов - это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены. И им даже не была предоставлена возможность доказать, что эти основания ошибочны", - отмечается в заявлении.

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