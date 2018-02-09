СМИ: швейцарские юристы назвали решения МОК по россиянам "замаскированными санкциями"

Решение МОК не допускать до участия в Олимпиаде ряд российских спортсменов является замаскированными санкциями, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд". Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.
"На самом деле, решения МОК не приглашать наших клиентов - это замаскированные санкции. Наши клиенты, которые являются чистыми спортсменами, попадают в ту же ситуацию, что и атлеты, которые, как было установлено, нарушили антидопинговые правила и отстранены. Но в отличии от спортсменов, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, нашим клиентам не сообщили оснований, по которым они не были приглашены. И им даже не была предоставлена возможность доказать, что эти основания ошибочны", - отмечается в заявлении.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180209/1132233218.html
mobile_actor
Санкции МОК – за массовое мошенничество России на Олимпиаде, организованное российскими госспортчиновниками. Российское мошенничество в Сочи было ради «политики» - доказать, что Россия стала «великой» опять.
22:15
whistler2012
Санкции к России в спорте. Приехали. А кто говорит, что спорт вне политики?
21:02
mobile_actor
Странные юристы: вся система мер, принятая МОК в декабре в отношение России – это санкции, причем – совершенно открытые.
17:22
Pyatochok
"Есть мнение..." Дурик, вижу, что твой дед был из сталинских прокуроров! Ты ещё не понял, что сейчас весь мир увидел воочию лицо западной "демократии" и "верховенство закона" по-наглосаксонски...
16:24
Есть мнение...
Запомни, Шарапов - наказания без вины не бывает. Глеб Жеглов. Советская классика. Советую швейцарцам посмотреть.
15:44
За Россию без допинга!
Опять моль в ответ на санкции что-то россиянам запретит. наверное, от интернета полстраны отрубит.
12:46
kac35
Хорошо заработала (не поработала) швейцарская юр. компания, а итог увы плачевен.
12:36
rusfed 2.0
Наш рецепт - антисанкции. Мы сами своим спортсменам запретим в ихних пиндосовских игрищах позориться
12:32
Несвин
МОК подпиндосные подстилки. Всем здравомыслящим людям это понятно и очевидно. И не важно где, в Европе, Азии, хоть в Африке
12:30
shur
А это я давно говорю.
12:30