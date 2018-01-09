СМИ: Мутко не допустят на Олимпиаду-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не станет форсировать разбирательство по апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном недопуске на Игры в любом статусе, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее 9 января CAS сообщил о получении документов от представителя росс ийского провительства.

Утверждается, что вердикт по апелляции Мутко будет озвучет после завершения Игр в Пхенчхане - 25 февраля 2018 года. Это мотивируется тем, что вице-премьер не подавал запрос на срочное рассмотрение дела.

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко, который в конце декабря подтвердил свое намерение подать иск в CAS.