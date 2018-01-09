СМИ: Мутко не допустят на Олимпиаду-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не станет форсировать разбирательство по апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном недопуске на Игры в любом статусе, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее 9 января CAS сообщил о получении документов от представителя росс ийского провительства.
Утверждается, что вердикт по апелляции Мутко будет озвучет после завершения Игр в Пхенчхане - 25 февраля 2018 года. Это мотивируется тем, что вице-премьер не подавал запрос на срочное рассмотрение дела.
Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко, который в конце декабря подтвердил свое намерение подать иск в CAS.
miker65
grad45, извини, но вопрос не про мутного проходимца. Извини за резкость. Ты дура полная, что ли? Зачем и почему ты плакала в кино? Чего там такого выдающегося было сделано в Мюнхене? Обыграны студенты-тинейджеры из США нашими профессионалами- зрелыми, матерыми мужиками типа двух Беловых... Там Леброны сплошь у америкосов играли? Кто из тех американских студентов впоследствии пробился в НБА? Скорее всего никто!А если бы наши профессионалы тогда американских школьников обыграли бы, ты бы навзрыд наверное ревела? Победа, которая лишний раз подчеркнула всю убогость нашего баскетбола...
03:56
ozozolio
Думаю надо снять мелодраму:Свой среди чужих,чужой среди свойх: о трудной судьбе Виталия Леонтьевича, думаю многие обрыдаются
01:23
ВВладимир
Всё верно. Куда Мудко торопиться. Ведь он только демонстрирует заинтересованность и борьбу наших спортсменов за право участвовать в ОИ.
01:04
эстонский армеец
Всё верно - нечего ему на ОИ делать - тратить гос. деньги за границей! Да , и всем остальным чинушам дать царский наказ - сидеть в России и "всё нажитое честным трудом" тратить тоже в России!
01:03
mobile_actor
Поразительна черная неблагодарность российских спортсменов: как они могут ехать на Олимпиаду, если Мутко туда не допущен?! Из простой человеческой солидарности и сочуствия они должны поддержать зампремьера и бойкотировать Игры, если МОК не снимет запрет для Мутко. Ведь Мутко столько сделал для их побед: организовал изощренную допинг-программу, равной которой не было и нет нигде в мире.
00:53
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 ________ Скажу тебе по секрету: мне кажется, она боится. Я же за сионистов погромы двумя руками. А она татарская красавица. Боится, покончим мы с сионистами, за татар примемся. Мы, русские, народ такой... Непредсказуемый маленько.
00:49
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Мне так-то не надобно кина, чтобы свое превосходство над всякими иностранышами ощущать. Мы, русские, избранный народ и все, что мы делаем, угодно Богу. 00:41 ____________________ Уже даже я за тобой хоть в огонь, а как grad45 до сих пор устояла - никак в толк взять не могу!
00:44
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 ________ Какие меньшевики русские, когда у них в руководстве сплошь махровые сионисты? Мне так-то не надобно кина, чтобы свое превосходство над всякими иностранышами ощущать. Мы, русские, избранный народ и все, что мы делаем, угодно Богу.
00:41
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Народ требует хлеба и зрелищ. Хлеба у нас все меньше, значит, его отсутствие надо компенсировать зрелищами. Расстрел - штука скучая и дорогая. Патроны, знаешь ли, денег стоят. Виселица дешевле и веселее. Выбил табуретки и дивится народ - эко смешно либерасты ножками дергают! 00:32 ___________________ Ты погоди меньшевиков-то душить: русские ж они! Аль нет? Ты сходи лучше в кино, что сестрица твоя идейная посмотрела! Авось тоже расчувствуешься и осознанием своего превосходства (пусть и не жил ты тогда еще) временно удовлетворишься!
00:37
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 _________ Народ требует хлеба и зрелищ. Хлеба у нас все меньше, значит, его отсутствие надо компенсировать зрелищами. Расстрел - штука скучая и дорогая. Патроны, знаешь ли, денег стоят. Виселица дешевле и веселее. Выбил табуретки и дивится народ - эко смешно либерасты ножками дергают!
00:32
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ А она говорит - расстреливать. 00:23 ____________ Так быстрее для жертвы - она все же гуманнее тебя. Но оно и понятно: она женщина, главное ее природное качество - человеколюбие
00:28
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ А у нас с ней имеются некоторые расхождения в методах установление пролетарской власти в России. Я считаю, что всех либеральных врагов надо вешать. А она говорит - расстреливать.
00:23
Flamenco
по поводу фильма "Движение вверх"! Хороший фильм в рекламе не нуждается! Историю нужно знать...
00:20
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Я живу ради одной только цели. Нет, ради трех. Первая моя цель: у соседа, махрового сиониста, что Россию продал, погром устроить. Вторая: дождаться, чтобы все каклы передохли. Третья: нагнуть пиндосов так, чтобы они каклам завидовать стали. Ради такого я любые санкции стерплю и землю жрать стану. 00:12 __________________ Поражаюсь, ну как же grad45 не может в тебе разглядеть нужного ей и зрительному залу "героя - земляка, родного, друга, соседа из дома"?? Зачем она ищет их в кино? Герои - они рядом! grad45, ты витаешь в облаках! Посмотри на тех, кто рядом!
00:17
Flamenco
Мутко будет присутствовать на олимпиаде и это не обсуждается!
00:17
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 _________ Я живу ради одной только цели. Нет, ради трех. Первая моя цель: у соседа, махрового сиониста, что Россию продал, погром устроить. Вторая: дождаться, чтобы все каклы передохли. Третья: нагнуть пиндосов так, чтобы они каклам завидовать стали. Ради такого я любые санкции стерплю и землю жрать стану.
00:12
spetrov
Наверное, глупо в 100-ый раз говорить о том, насколько это решение смешно и лицемерно. Безотносительно моего личного отношения к Мутко. Слегка перефразируя, Мутко не друг, но истина дороже.
00:08
rusfed 2.0
А по мотивам слез grad45 непременно нужно снять фильм Триумф Сочи-2014
00:07
rusfed 2.0
Почитал вот grad45 и понял, что мы никогда не поборем допинг, ибо мы его априори одобряем. Нам намного важнее пиндосов в итоге нагнуть, чем сделать это по правилам
00:06
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ 23:57 9 ЯНВАРЯ. Маслоу свою знаменитую пирамиду составлял для пиндосов, а вот если бы он учел потребности русских, то самой базовой - еще до "вкусно поесть и попить" - там была бы "нагнуть пиндосов"!
00:05
Thomas_Boy_
LVA1 _________ Ну это самое... У кого что есть. Мы с товарищами из Государственной Думы платим рублями.
23:58 9 января
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Присоединяюсь. Когда читаю мадам grad45, всегда слезы на глазах. При этом, когда мы побеждаем проклятущих западных негодяев, я смеюсь и радуюсь.
23:57 9 января
rusfed 2.0
grad45, я плАчу всякий раз, когда читаю вас, мадам. Да что я? Половина читального зала обычно плачет. И теперь, после того, как в 1972 году советская сборная выиграла этот матч у проклятых пиндосов, вы наконец-то стали счастливы?
23:46 9 января
LVA1
Thomas_Boy_, в биткоинах.
23:41 9 января
grad45
Друзья! Сегодня сходила на фильм «Движение вверх». Не сочтите меня заурядным совком, но я реально плакала… Да что я? В зрительном зале многие плакали… И хлопали победе наших баскетболистов над американцами. Было ощущение реальности, будто не болельщики из СССР находились рядом с баскетбольной площадкой олимпийского Мюнхена в 1972-м году, а я, весь зрительный зал… Наверное, нам нужны именно такие фильмы сейчас… Я устала от американщины на наших российских экранах. Нам не хватает эмоций от своих фильмов, где героями являются наши земляки, родные, друзья, коллеги, соседи из дома… Сходите, ребята, в кинотеатр. Это нужно один раз увидеть, чем сто раз услышать… Вы ничего не потеряете, скажу больше – только приобретёте… Так и возвращалась я под сильным впечатлением от увиденного домой, сметая сапожками снег с белой дорожки… А слёзы всё наворачивались и наворачивались на глаза…
23:40 9 января
Thomas_Boy_
На награду для Героя должен скинуться весь наш российский Народ. Не плачь, Леонтич! Мы отомстим за тебя!
23:34 9 января
механик39
Дать Мутко 10 миллиардов долларов .
23:27 9 января
rusfed 2.0
Я щитаю, моральные страдания Виталика должны быть компенсированы из госбюджета!! Чем Виталик хуже Лены Исинбаевой?? Да ничем, да к тому же английский выучил!!
23:19 9 января