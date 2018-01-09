СМИ: CAS приступит к рассмотрению дел отстраненных от Игр россиян 22 января

Спортивный арбитражный суд в Лозанне приступит к рассмотрению дел российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпиадах, 22 января, сообщает ТАСС. Слушания пройдут с 22 по 27 января, по каждому атлету будет вынесено индивидуальное решение.

Ранее стало известно, что окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане должен быть назван специальной комиссией МОК до 28 января. После этого спортсмены получат приглашение поехать на Игры в Пхенчхан.

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом.