Слушания по искам 15 россиян, не приглашенных МОК на Игры, запрошены на 8-9 февраля

15 участников Игр-2014 в Сочи, которые после победы в CAS претендуют на участие в Олимпиаде-2018. Фото "СЭ"

13 российских спортсменов и два тренера, не получивших приглашения МОК на Олимпийские игры-2018, подали иск в ad hoc панель CAS в Пхенчхане. Слушания запрошены на 8-9 февраля.

"13 российских спортсменов и 2 тренера, победивших ранее в CAS, но так и не получивших приглашения МОК принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, подали иск в CAS в Пхенчхане в рамках специальной процедуры ad hoc.

В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в CAS 7-8 февраля 2018 года. 6 февраля 2018 года те же 13 атлетов и два тренера по схожим основаниям подали аналогичный коллективный иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в этих Играх. Слушания по этому иску запрошены на 8-9 февраля 2018 года", – приводят "РИА Новости" заявление швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд."

Напомним, что CAS 1 февраля полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпийских игр и аннулировании результатов с Игр в Сочи. ОКР попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Игры в Пхенчхане 13 спортсменам и 2 тренерам, из данных 28 россиян, но 5 февраля получил отказ.

В списке - Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалов, Наталья Матвеева (все – лыжные гонки), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, тренер Сергей Чудинов (все – скелетон), Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина (все – коньки), Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко (оба – сани).