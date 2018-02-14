Словакия – самый неудобный соперник России на Олимпиадах

Всего во второй раз в истории сборная России начала Олимпиаду с поражения. Впервые подобное случилось с командой, которую возглавлял Владимир Крикунов на Играх в Турине. Любопытно, что в той встрече россиянам также противостояла сборная Словакии. (Кирилл БУРДАКОВ)
Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах
Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ"
Матчи против Словакии на Олимпийских играх
Матчи против Словакии на Олимпийских играх. Фото "СЭ"
Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей)
Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей). Фото "СЭ"
ЮКИ
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19:08 14 февраля