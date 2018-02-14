Словакия – самый неудобный соперник России на Олимпиадах

Всего во второй раз в истории сборная России начала Олимпиаду с поражения. Впервые подобное случилось с командой, которую возглавлял Владимир Крикунов на Играх в Турине. Любопытно, что в той встрече россиянам также противостояла сборная Словакии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах

Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ"

Матчи против Словакии на Олимпийских играх

Матчи против Словакии на Олимпийских играх. Фото "СЭ"

Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей)