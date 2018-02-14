18:28 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Словакия – самый неудобный соперник России на Олимпиадах

Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ" Матчи против Словакии на Олимпийских играх. Фото "СЭ" Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей). Фото "СЭ"
Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ"
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Всего во второй раз в истории сборная России начала Олимпиаду с поражения. Впервые подобное случилось с командой, которую возглавлял Владимир Крикунов на Играх в Турине. Любопытно, что в той встрече россиянам также противостояла сборная Словакии. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах

Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ"
Первые матчи сборной СССР/СНГ/России на Олимпиадах. Фото "СЭ"

Матчи против Словакии на Олимпийских играх

Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей). Фото "СЭ"
Матчи против Словакии на Олимпийских играх. Фото "СЭ"

Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей)

Матчи против Словакии на Олимпийских играх. Фото "СЭ"
Соперники сборной России (с 1994 года) на Олимпиадах (более двух матчей). Фото "СЭ"

 

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