Ski-Nordique: "Решение по Шипулину и Устюгову – это скандал и нарушение законов правосудия"

Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением по поводу решения МОК отстранить российского биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова от участия в Олимпийских играх 2018 года. Журналисты издания выразили надежду, что россияне через CAS добьются права выступать на турнире.

"Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После той Олимпиады они сдали сотни допинг-проб, несколько десятков из которых – в последние месяцы. И не было ни одной положительной!

Это решение – скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать в Пхенчхане-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Блестящее правосудие!

И в это же время англо-саксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают успешно выступать и завоевывать титулы", – говорится в сообщении Ski-Nordique.

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