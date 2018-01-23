Ski-Nordique: "Решение по Шипулину и Устюгову – это скандал и нарушение законов правосудия"

Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением по поводу решения МОК отстранить российского биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова от участия в Олимпийских играх 2018 года. Журналисты издания выразили надежду, что россияне через CAS добьются права выступать на турнире.
"Мы не побоимся сказать, что решение МОК – нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали в Сочи-2014. После той Олимпиады они сдали сотни допинг-проб, несколько десятков из которых – в последние месяцы. И не было ни одной положительной!
Это решение – скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать в Пхенчхане-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады множество российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств. Блестящее правосудие!
И в это же время англо-саксонские спортсмены, ранее дисквалифицированные за допинг, продолжают успешно выступать и завоевывать титулы", – говорится в сообщении Ski-Nordique.
sawrtre
DENsid Нашли кого цитировать, это как газета "Лыжня Урала", центральные спортивные газеты "цивилизованных" стран апплодируют стоя !//////////////НЕТ,ТЕБЯ БУДЕМ ЦИТИРОВАТЬ,ВАФЛЯ АМЕРИКАНСКАЯ.
15:26
spetrov
А французские агенты Кремля чем администраторам не угодили? Совсем вы там от скуки избезумились, модеры. :)
15:12
Bache Gabrielsen
Usuns, да, лыжник Устюгов выступал в Сочи. Это и ребенок, хоть чуть-чуть интересующийся спортом, должен знать. DENsid, кто именно аплодирует стоя ? В Corriere dello Sport, к примеру, я никакого проявления восторга не заметил.
14:28
DENsid
Нашли кого цитировать, это как газета "Лыжня Урала", центральные спортивные газеты "цивилизованных" стран апплодируют стоя !
14:20
usuns
а разве устюгов выступал в сочи? они походу перепутали с биатлонистом устюговым) лыжник то вообще аьсолютно чист
14:13
shpasic
если они допингеры, но катаются в гонках, значит, мировые ассоциации лыж и биатлона - покрыватели допингеров и должны быть расформированы и закрыты.
14:03
spetrov
top220, только решения принимают не эти конкретные иностранцы, а другие. Из этого и надо исходить.
14:02
top220
Ну уже даже иностранцам все понятно...
13:56