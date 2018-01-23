Ситуация с Шипулиным непонятна для СБР

Пресс-атташе СБР Константин Бойцов отметил, что Федерация готовит письмо с просьбой разъяснить причины недопуска на Олимпийские игры-2018 Антона Шипулина. Бойцов также добавил, что для СБР эта ситуация с отстранением совершенно непонятна.

– Это даже не неожиданность, а совершенно непонятная нам ситуация, – сказал Бойцов. – Почему спортсмена, к которому никогда не предъявлялось никаких претензий в нарушении каких-либо допинговых или иных правил, установленных МОК, не предполагается приглашать на Олимпийские игры. Как уже известно, мы готовим письмо с просьбой разъяснить причины. (Антон БАБОШИН)

Напомним, ранее стало известно, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонсит Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

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