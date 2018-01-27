Сидни Кросби: "НХЛ необходимо решить вопрос с допуском игроков на Олимпиаду"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что многие игроки НХЛ хотели бы стать частью Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Форвард также добавил, что руководству НХЛ необходимо решить вопрос с допуском игроков на Игры.

– У нас есть время, чтобы проанализировать эту ситуацию, но я уверен, что многие игроки НХЛ хотели бы стать частью Олимпиады, – цитирует Pittsburg Post-Gazette Кросби. – Я не знаю, как решить эту проблему с вызовом хоккеистов лиги на Игры. В этот раз не получилось договориться. Необходимо найти способ разрешения этого вопроса.