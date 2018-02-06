18:03 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Швейцария не вмешивается в ситуацию с призывами реформировать CAS


Швейцария не вмешивается в ситуацию с критикой Спортивного арбитражного суда в Лозанне со стороны президента МОК Томаса Баха, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на швейцарского посла в РФ Ива Россье. Ранее суд Лозанны удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи. МОК выразил недовольство решением и призвал к реформам CAS. Генеральный секретарь суда Мэттю Риб сообщил о готовности рассмотреть предложения о реформировании.

- У Швейцарии нет никакой официальной позиции по этому вопросу, мы не вмешиваемся в дела спортивных инстанций, - сказал Россье.

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https://rsport.ria.ru/around/20180206/1132106105.html

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