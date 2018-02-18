16:25 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Шутка дня". На двери офиса ОКР повесили листок с надписью: "Увидимся в Токио-2020… возможно"

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Журналист Bild Маттиас Марбург на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию двери офиса Олимпийского комитета России. На ней прикреплен листок с надписью: "Увидимся в Токио-2020… возможно".

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. В связи с этим сборная России не может выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Кроме того, МОК наложил санкции на ряд чиновников и допускать на Игры-2018 отдельных атлетов при соответствии ряду критериев.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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redgy

Петросяны!.. к 2020 многих представителей человечества уже в живых может не быть))

16:32 18 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!