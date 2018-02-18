"Шутка дня". На двери офиса ОКР повесили листок с надписью: "Увидимся в Токио-2020… возможно"

Журналист Bild Маттиас Марбург на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию двери офиса Олимпийского комитета России. На ней прикреплен листок с надписью: "Увидимся в Токио-2020… возможно".

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. В связи с этим сборная России не может выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Кроме того, МОК наложил санкции на ряд чиновников и допускать на Игры-2018 отдельных атлетов при соответствии ряду критериев.