Шон Бурк: "Кубок Первого канала - хорошая проверка для сборной Канады"

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк отметил, что что команда рада предложению ФХР выступить на российских турнирах. По его словам, Кубок Первого канала поможет лучше подготовиться к Олимпиаде в Пхенчхане.

- Сборная Канады будет участвовать в двух предсезонных российских турнирах и на Кубке Первого канала. Это ваша инициатива, или она исходила от ФХР?

- На самом деле обе стороны проявили интерес. Нам нужны были хорошие проверки, конкурентные матчи, и нам очень повезло, что у нас сложились хорошие отношения с ФХР, которые позволили нам заявиться на эти турниры. В принципе, от этого выигрывают все. Когда сборная Канады играет на международном уровне – это всегда интересно, всегда получаются хорошие игры. Мы определенно рады сложившемуся диалогу. И на наш взгляд, у нас вырисовывается оптимальное расписание для полноценной подготовки к Олимпиаде. (Игорь ЕРОНКО)