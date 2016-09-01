20:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Шайба Да Косты принесла Франции победу над Италией в отборе Олимпиады-2018

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Сборная Германии разгромила Японию (5:0) в матче отборочного турнира Олимпиады-2018. В другом поединке Франция в овертайме одолела Италию (2:1 ОТ). Решающая шайба на счету нападающего ЦСКА Стефана Да Косты.

Польша крупно уступила Словении – 1:6. Хет-триком у словенцев отметился форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, еще по голу забили одноклубник Да Косты Ян Муршак и Жига Еглич из "Слована".

Олимпиада-2018

Хоккей

Отборочный турнир

3-й этап

Групповой турнир

Группа D

Словения – Польша – 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Группа Е

Германия – Япония – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Группа F

Франция – Италия – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

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Материалы REN-TV

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