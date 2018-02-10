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Шамиль Тарпищев: "Российские спортсмены смогут выйти на закрытие Игр под родным флагом"

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Член Международного олимпийского комитета (МОКШамиль Тарпищев уверен в том, что россияне смогут выйти на церемонию закрытия Олимпиады-2018​ под родным флагом. Напомним, 5 декабря исполком МОК принял решение допустить россиян до Игр в нейтральном статусе под олимпийским флагом. В решении комитета отмечалось, что российская команда сможет при выполнении ряда условий пройти под своим флагом на церемонии закрытия.

- Реально ли выйти на церемонию закрытия Игр с российским флагом? Несомненно, если мы нигде не будем давать повода по соответствию тем решениям, которые принял МОК, то, конечно, так и будет, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - Уверен, что так и будет. Не думаю, что будут какие-то провокации или ответные наши действия. Считаю, что на закрытии мы вполне достойны иметь государственную символику и российский флаг.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180210/1132265376.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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И понесёт флаг Ш.Тарпищев с гордо согбенною спиною и теннисной ракеткой в другой руке?

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