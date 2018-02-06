Шамиль Тарпищев: "Почему россияне, связь которых с допингом не была доказана, подверглись санкциям?"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что не понимает, почему россияне, вина которых в употреблении допинга не была доказана, не могут принимать участия в Олимпиаде.

- В то же время, мы, как члены МОК, подвели российских спортсменов, – цитирует Inside the Games Тарпищева. – Почему россияне, связь которых с допингом не была доказана, подверглись санкциям? Мы не можем сказать, что решение МОК в декабре было выгодным для нашей страны, но, по крайней мере, у нас была возможность побороться.

Мы не можем объяснить нашим фанатам, почему все происходит. Денис Юсков​, наш конькобежец, пропустит Игры, так как был дисквалифицирован в юном возрасте за употребление марихуаны. Другие спортсмены по всему миру были в аналогичной ситуации, но им разрешили соревноваться. Это двойной риск.

Несмотря на то, что мы частично были не согласны с решением МОК в декабре, мы выполнили все требования и будем продолжать. Закон должен быть превыше всего.

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