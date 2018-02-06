Шамиль Тарпищев: "Отсутствие национальных флагов и гимнов на Играх - это неправильно"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев считает неправильным, если на Олимпийских играх не будут включать гимны стран победителей и поднимать флаги.

- Если бы было предложение МОК упразднить поднятие флагов и исполнение национальных гимнов, а поднимать флаг Олимпийских игр и исполнять их гимн при победителях. Вы за это?

- Я считаю, что это неправильно. Все-таки составляющая национальной идеи в том, что ты защищаешь честь страны, это поощряет командой дух и сплоченность спортсменов, - сказал в эфире программы "Познер" Тарпищев. . С другой стороны, это показывает развитие спортивного движения и благополучия той или иной страны, поэтому любой спортсмен выходя на старт должен иметь свое лицо, а мир должен знать, кого он представляет.