21:22 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Шамиль Тарпищев: "Отношение к российским атлетам в Пхенчхане абсолютно доброжелательное"

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Член МОК  Шамиль Тарпищев отметил, что ни одного свистка от публики из Кореи на Олимпийских играх-2018 в адрес российских атлетов не было. По словам Тарпищева, отношение к россиянам в Пхенчхане абсолютно доброжелательное.

– Ни одного свистка от публики из Кореи в адрес наших атлетов не было, на церемонии открытия публика нас стоя приветствовала, – цитируют "РИА Новости" Тарпищева. – Это уже показатель отношения к нашей команде. К нашей сборной отношение в Пхенчхане абсолютно доброжелательное. Это приятно. Проявления других (как американца с флагом) – это их добрая воля.

Из тех, с кем я встречался, не видел негатива где-либо. Ни в городе, ни в общении с коллегами, ни в олимпийской деревне, я был и в нижней деревне, и в верхней. Обстановка для нас очень хорошая, никаких нареканий нет.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //
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https://rsport.ria.ru/winter2018/20180210/1132320825.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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survival

Лучше бы их ненавидели за их победы. А к туристам какое может быть отношение? Только доброжелательное:)

22:52 10 февраля

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