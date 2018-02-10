Шамиль Тарпищев: "Отношение к российским атлетам в Пхенчхане абсолютно доброжелательное"

Член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что ни одного свистка от публики из Кореи на Олимпийских играх-2018 в адрес российских атлетов не было. По словам Тарпищева, отношение к россиянам в Пхенчхане абсолютно доброжелательное.

– Ни одного свистка от публики из Кореи в адрес наших атлетов не было, на церемонии открытия публика нас стоя приветствовала, – цитируют "РИА Новости" Тарпищева. – Это уже показатель отношения к нашей команде. К нашей сборной отношение в Пхенчхане абсолютно доброжелательное. Это приятно. Проявления других (как американца с флагом) – это их добрая воля.

Из тех, с кем я встречался, не видел негатива где-либо. Ни в городе, ни в общении с коллегами, ни в олимпийской деревне, я был и в нижней деревне, и в верхней. Обстановка для нас очень хорошая, никаких нареканий нет.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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