Шамиль Тарпищев - о допинге: "В России, что тренер дает спортсмену, то он и пьет"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев​ заявил, что в России допинг принимают, так как не задумываются над тем, что дает спортсменам тренер. По его мнению, нужно начинать думать о детях, что их ждет.

- Вопрос допинга – это вопрос общей культуры, – отметил в эфире программы "Познер" Тарпищев. - У нас до сих пор как – что тренер дает спортсмену, то он и пьет. Сейчас нужно думать о детях. Мир будет ждать, где мы провалимся и где нас можно будет уколоть. Это процесс не одного дня. На западе спортсмен, не зная, не выпьет ничего – он должен знать, что пьет. У нас такого нет.