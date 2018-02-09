09:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Шамиль Тарпищев: "Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав"

6

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что юридически МОК прав, не допуская российких спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане. Ранее вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм-2018.

- Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав, - отметил Тарпищев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать
6
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vittorio-049

еще один воин? где были до Рио и после? кроме как организовать в русских домах потоки водки и икру в тазиках ничего не делали, когда это запретили- идеи что делать в спорте не было. допустили распространение допинга, полный провал кадровой политики и т.д.

11:18

алахми

С такими чиновниками как Тарпищев, Жуков, Мутко и врагов не надо. Первые двое за три года палец о палец не ударили, чтобы в МОК помочь нашим, а только своими извинениями усугубили ситуацию.Третий развалил все. Благодаря ему мы лишились в ВАДА 2-х мест, а так-же в других международных спортивных организациях. Нужно не просить, а умолять вернутся на пост министра, Фетисова.

10:36

AstSV

Елозит, гнида. Не знает в какую сторону свой зад повернуть.

10:22

tabs

И нашим и вашим...

10:12

sukhoy63

Кто сильнее, тот и прав. Тарпищева можно понять, уж больно хочется вернуться В МОК.

10:02

DimEnzo

Может нужны такие чиновники и юристы, чтобы тот кто за правду был и юридически прав?

09:54

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!