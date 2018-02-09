Шамиль Тарпищев: "Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что юридически МОК прав, не допуская российких спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане. Ранее вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм-2018.

- Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав, - отметил Тарпищев. (Дмитрий СИМОНОВ)

Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции