Шамиль Тарпищев: "Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев отметил, что юридически МОК прав, не допуская российких спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане. Ранее вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм-2018.
- Мы бьемся за правду. Но юридически МОК прав, - отметил Тарпищев. (Дмитрий СИМОНОВ)
Привилегия не для нас. Почему суд отклонил российские апелляции
Vittorio-049
еще один воин? где были до Рио и после? кроме как организовать в русских домах потоки водки и икру в тазиках ничего не делали, когда это запретили- идеи что делать в спорте не было. допустили распространение допинга, полный провал кадровой политики и т.д.
11:18
алахми
С такими чиновниками как Тарпищев, Жуков, Мутко и врагов не надо. Первые двое за три года палец о палец не ударили, чтобы в МОК помочь нашим, а только своими извинениями усугубили ситуацию.Третий развалил все. Благодаря ему мы лишились в ВАДА 2-х мест, а так-же в других международных спортивных организациях. Нужно не просить, а умолять вернутся на пост министра, Фетисова.
10:36
AstSV
Елозит, гнида. Не знает в какую сторону свой зад повернуть.
10:22
tabs
И нашим и вашим...
10:12
sukhoy63
Кто сильнее, тот и прав. Тарпищева можно понять, уж больно хочется вернуться В МОК.
10:02
DimEnzo
Может нужны такие чиновники и юристы, чтобы тот кто за правду был и юридически прав?
09:54