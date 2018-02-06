Шамиль Тарпищев: "Хотел бы извиниться за то, что Россию обсуждают в таком негативном плане"

Президент ФТР, член МОК Шамиль Тарпищев на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) извинился за то, что приходится обсуждать Россию в негативном плане. Также он добавил, что в России сделали много для борьбы с допингом.

– Хотел бы извиниться за то, что Россию обсуждают в таком негативном плане, - сказал Тарпищев. - Наша страна за последние годы сделала многое для развития спорта и для борьбы с допингом. У нас действует одна из самых совершенных систем в мире.

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