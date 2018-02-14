05:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Северокорейские болельщицы на Олимпиаде-2018 ходят строем. Даже в туалет!

Северокорейские болельщицы. Фото "СЭ" Северокорейские болельщицы. Фото "СЭ"
Северокорейские болельщицы. Фото "СЭ"
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Одни из самых необычных болельщиков на Играх-2018 в Пхенчхане – это северокорейцы. Они занимают целые сектора и ведут себя как маленькая обученная армия. Садятся и болеют они только коллективно, одеты абсолютно одинаково – как в униформу. Трибуну они покидают строем, причем отдельные девушки исполняют роль "командиров взводов".

Как пишут СМИ Кореи, своеобразная манера боления севернокорейских девушек нравится не всем зрителям. Они вызывают большой ажиотаж у местных журналистов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Разбегутся же от своего нацлидера, если их строем не водить.

06:30

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