Сессия МОК поддержала решение исполкома о дисквалификации ОКР

На 132-й сессии МОК состоялось голосование в поддержку решения исполкома организации от 5 декабря прошлого года о дисквалификации ОКР. За исключением двух воздержавшихся все присутствующие проголосовали за. Никто не проголосовал против.
Напомним, что МОК создал несколько комиссий по допуску спортсменов из России на Игры-2018. В итоге многим россиянам было отказано в приглашении в Пхенчхан. Размер российской делегации на Олимпиаде составит 168 человек. Они будут выступать под нейтральным флагом и в качестве OAR. МОК оставил в силе отстранение ОКР, но оно может быть снято к концу Игр, и тогда на церемонии закрытия россияне пройдут под своим флагом.
staerswimmer23
Сами приняли, сами поддержали! А для мобильной глисты, девочка, правильных мошенников же МОК поддерживает, главное чтобы они были твоими спонсорами
09:09
mobile_actor
Мошенников никто не поддерживает. Что и требовалось доказа
08:09
saber1
Что они поддержали только не понятно. Что хоть кого-то допустили, или что мало отстранили?
07:01