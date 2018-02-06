06:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сессия МОК поддержала решение исполкома о дисквалификации ОКР

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На 132-й сессии МОК состоялось голосование в поддержку решения исполкома организации от 5 декабря прошлого года о дисквалификации ОКР. За исключением двух воздержавшихся все присутствующие проголосовали за. Никто не проголосовал против.

Напомним, что МОК создал несколько комиссий по допуску спортсменов из России на Игры-2018. В итоге многим россиянам было отказано в приглашении в Пхенчхан. Размер российской делегации на Олимпиаде составит 168 человек. Они будут выступать под нейтральным флагом и в качестве OAR. МОК оставил в силе отстранение ОКР, но оно может быть снято к концу Игр, и тогда на церемонии закрытия россияне пройдут под своим флагом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

Сами приняли, сами поддержали! А для мобильной глисты, девочка, правильных мошенников же МОК поддерживает, главное чтобы они были твоими спонсорами

09:09

mobile_actor

Мошенников никто не поддерживает. Что и требовалось доказа

08:09

saber1

Что они поддержали только не понятно. Что хоть кого-то допустили, или что мало отстранили?

07:01