Сессия МОК поддержала решение исполкома о дисквалификации ОКР

На 132-й сессии МОК состоялось голосование в поддержку решения исполкома организации от 5 декабря прошлого года о дисквалификации ОКР. За исключением двух воздержавшихся все присутствующие проголосовали за. Никто не проголосовал против.

Напомним, что МОК создал несколько комиссий по допуску спортсменов из России на Игры-2018. В итоге многим россиянам было отказано в приглашении в Пхенчхан. Размер российской делегации на Олимпиаде составит 168 человек. Они будут выступать под нейтральным флагом и в качестве OAR. МОК оставил в силе отстранение ОКР, но оно может быть снято к концу Игр, и тогда на церемонии закрытия россияне пройдут под своим флагом.

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