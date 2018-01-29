Сергей Устюгов: "Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает, что будет дальше"

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал совместное фото с биатлонистами Антоном Шипулиным и Максимом Цветковым. Все три спортсмена были отстранены МОК от участия в Олимпиаде-2018. Накануне Шипулин и Цветков приняли участие в лыжном марафоне "Марчалонга", который выиграл другой представитель России Илья Черноусов.

"Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга. Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчалонге, классикой. В субботу меня ждет испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов Visma Ski Classics. А если серьезно, у всех нас один вопрос: "Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся", - написал Устюгов в Инстаграме.