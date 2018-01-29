18:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сергей Устюгов: "Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает, что будет дальше"

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Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал совместное фото с биатлонистами Антоном Шипулиным и Максимом Цветковым. Все три спортсмена были отстранены МОК от участия в Олимпиаде-2018. Накануне Шипулин и Цветков приняли участие в лыжном марафоне "Марчалонга", который выиграл другой представитель России Илья Черноусов.

"Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга. Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчалонге, классикой. В субботу меня ждет испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов Visma Ski Classics. А если серьезно, у всех нас один вопрос: "Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся", - написал Устюгов в Инстаграме.

 

Антон Шипулин @anton_shipulin и Максим Цветков @maksim_tsvetkov приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга😂Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчелонге, классикой. В субботу меня ждёт испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов @vismaskiclassics 💪🏽 А если серьёзно у всех нас один вопрос: " что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем , приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся. #вместемысила #сборнаяроссии🇷🇺 #cramerteam

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m) Янв 29, 2018 at 5:45 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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bolelschik.volga34

Уже давно известно. После 18 марта ещё 6 лет дороги в НИКУУУДА!!!.

22:14

PAL55

Преврвжаетесь в лафньюс.Поздравляю

21:45

PAL55

РеДАКЦИЯ.Про мутко -забыли.

21:42

egoshin-alex

Мужики! Вся Россия поддерживает вас!

20:48

максималист

Хорошо, что не будет Каспера, Но-ри-цы-на и Коновала. Загурский может подготовить Кайшеву и Акимову нормально, хуже не будет точно.

19:45

spetrov

...В этом плане есть хороший диалог в фильме Any given Sunday, когда тренер со своим помощником разговаривают в баре. По поводу того, что нынешние спортсмены подчас не чета предыдущим.

19:09

sergs1

На фото абсолютно счастливые люди. Зачем им олимпиада?

19:01

spetrov

...Не говоря о врагах.

18:53

spetrov

...Когда-то надо вспоминать и о том, что у русских есть не только друзья, но и соперники.

18:53

spetrov

Ребят бы в 90-ые. В конце концов, сами живы, родные близкие живы, руки-ноги есть, голва тоже.

18:39

Dimik1976

Тем больше нагибают

18:36

Dimik1976

Чем больше извинений и прогиб

18:35

rusfed 2.0

даблпулинг :)

18:19