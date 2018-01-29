Сергей Устюгов: "Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает, что будет дальше"

Российский лыжник Сергей Устюгов опубликовал совместное фото с биатлонистами Антоном Шипулиным и Максимом Цветковым. Все три спортсмена были отстранены МОК от участия в Олимпиаде-2018. Накануне Шипулин и Цветков приняли участие в лыжном марафоне "Марчалонга", который выиграл другой представитель России Илья Черноусов.
"Антон Шипулин и Максим Цветков приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга. Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчалонге, классикой. В субботу меня ждет испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов Visma Ski Classics. А если серьезно, у всех нас один вопрос: "Что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась, и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем, приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся", - написал Устюгов в Инстаграме.
Антон Шипулин @anton_shipulin и Максим Цветков @maksim_tsvetkov приехали поддержать нас и поделиться секретами даблпулинга😂Они герои, без подготовки показали достойные результаты на Марчелонге, классикой. В субботу меня ждёт испытание с сильнейшими марафонцами в серии классических марафонов @vismaskiclassics 💪🏽 А если серьёзно у всех нас один вопрос: " что делать дальше, где черпать мотивацию, чтобы отдаваться своему любимому делу". Наша цель в один миг разрушилась и никто не знает что будет дальше. В такую минуту очень важна поддержка, спасибо всем , приятно читать и слышать добрые слова. Вместе мы справимся. #вместемысила #сборнаяроссии🇷🇺 #cramerteam
bolelschik.volga34
Уже давно известно. После 18 марта ещё 6 лет дороги в НИКУУУДА!!!.
22:14
PAL55
Преврвжаетесь в лафньюс.Поздравляю
21:45
PAL55
РеДАКЦИЯ.Про мутко -забыли.
21:42
egoshin-alex
Мужики! Вся Россия поддерживает вас!
20:48
максималист
Хорошо, что не будет Каспера, Но-ри-цы-на и Коновала. Загурский может подготовить Кайшеву и Акимову нормально, хуже не будет точно.
19:45
spetrov
...В этом плане есть хороший диалог в фильме Any given Sunday, когда тренер со своим помощником разговаривают в баре. По поводу того, что нынешние спортсмены подчас не чета предыдущим.
19:09
sergs1
На фото абсолютно счастливые люди. Зачем им олимпиада?
19:01
spetrov
...Не говоря о врагах.
18:53
spetrov
...Когда-то надо вспоминать и о том, что у русских есть не только друзья, но и соперники.
18:53
spetrov
Ребят бы в 90-ые. В конце концов, сами живы, родные близкие живы, руки-ноги есть, голва тоже.
18:39
Dimik1976
Тем больше нагибают
18:36
Dimik1976
Чем больше извинений и прогиб
18:35
rusfed 2.0
даблпулинг :)
18:19