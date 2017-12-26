Сергей Степашин: "Решение участвовать в Олимпийских играх считаю правильным"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин в интервью "СЭ" отметил, что решение участвовать в Олимпийских играх-2018 является правильным.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

– Россия едет в Корею под нейтральным флагом. Ваше мнение?

– Владимир Путин поступил как спортсмен, когда сказал, что надо ехать. Решение считаю правильным. Мы еще говорили на эту тему с Владиславом Третьяком и вот к чему пришли: представьте, выходит хоккейная сборная, побеждает, и тысячи российских болельщиков (а мы с Дальнего Востока всех привезем!) встают с флагами России или СССР и поют гимн. Вот тебе и все. Выиграть надо!

– Лещенко можно командировать для исполнения гимна.

– Хорошая идея! (Александр ЛЬВОВ, Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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