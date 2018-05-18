Сергей Ридзик: "На Играх-2018 сдал 2 допинг-пробы"

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик​ в интервью "Известиям" признался, что отлично оценивает прошедший сезон. Также он отметил, что на Играх в Пхенчхане сдал всего 2 пробы.

– Как вы оцениваете прошедший сезон?

– Абсолютно точно, что на 10 из 10. Я выиграл бронзу Игр-2018, хотя в финале мог рассчитывать и на большее.

– Столько допинг-проб вы сдали за время пребывания в Пхенчхане?

– Две – по приезде и после Олимпиады. Но это именно на Играх. А в сезоне-2017/18 в общей сложности сдал около 13–15 проб. Однажды меня проверили три раза за два дня! Это сумасшествие.