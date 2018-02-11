Сергей Лавров: "В честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас побеждать"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1" высказал мнение о том, что США ради сохранения лидерства в мировом спорте намеренно "отодвигают" российских атлетов. По мнению главы дипломатического ведомства, это - элемент недобросовестной конкуренции.

Напомним, 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане решил не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, на Играх Россию представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

- Решение Спортивного арбитражного суда оправдать спортсменов из России стало приятной неожиданностью. Но тут же, уже без сюрпризов, а предсказуемо прозвучали слова руководства ВАДА, руководства Американского антидопингового агентства о том, что это возмутительное решение суда, что оно бросает тень на всех "чистых" спортсменов, подрывает олимпийские принципы, - приводит ТАСС слова Лаврова. - Считаю, что это часть недобросовестной конкуренции, потому что в честной спортивной борьбе американцы уже не могут нас, видимо, побеждать. Они считают, что для того, чтобы они вернули себе и сохранили за собой безоговорочный титул лидера мирового спорта, надо конкурентов потихоньку отодвигать в сторону. Тут все средства хороши.

Понимаете, люди даже не могут сдерживать своих негативных, злых эмоций, и тем самым они себя выдают. Конечно, когда вдруг такой нервный срыв у руководителя антидопинговой структуры происходит в отношении решения суда, который в США в любом случае считается священным, это показывает, что вся затея имеет абсолютно политическую подоплеку и нацелена на шельмование России уже через олимпийское движение.