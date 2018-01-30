Сергей Колпаков: "Сначала думали, что МОК перепутал Чудиновых"

Тренер сборной России по скелетону Сергей Колпаков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить на Игры-2018 в Пхенчхан только одного тренера российских скелетонистов Сергея (Сергеевича) Чудинова. Ранее он был пожизненно дисквалифицирован МОК в качестве спортсмена.

– До последнего момента было неясно, кто из тренеров поедет с командой, – сказал Колпаков. – Когда мы услышали фамилию Чудинова, сначала подумали, что его перепутали с полным тезкой, который работает в санях. Сомневались очень долго, что речь идет именно о нашем Чудинове. Не понимаю, о чем думает МОК, хотя конечно, мы очень рады, что наш Сергей в итоге поедет. Хоть кто-то из тренеров будет представлять в Пхенчхане нашу команду.

– На двоих скелетонистов в Пхенчхане будет один тренер – это нормально или все-таки мало?

– У нас отрезали из заявки очень много тренеров, врачей, массажистов. Конечно, лучше было бы, если бы персонала на Игры поехало больше. Нужно же и коньки готовить, и на трассе ребятам помогать, и с физической подготовкой. Получается, теперь все это ложится на плечи Чудинова. Хотя, конечно, тренеры по бобслею нас тоже не бросят. Ребята не будут одни, мы все будем помогать друг другу.

– Сам Чудинов считается скорее специалистом по прохождению трассы?

– Сергей совсем недавно закончил карьеру спортсмена и прекрасно знает все трассы. Он считается одним из лучших специалистов, кто умеет объяснить нюансы прохождения дистанции. Плюс, он, конечно, разбирается и в подготовке коньков, и в функциональной подготовке – сам ведь недавно соревновался. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Дисквалифицированный МОК Чудинов получил приглашение на Олимпиаду-2018 в качестве тренера