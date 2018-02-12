Сергей Карякин: "Все понимают, что действия МОК - это чистая политика"

Гроссмейстер Сергей Карякин в интервью "Известиям" отметил, что у МОК нет доказательств применения запрещенных препаратов российскими спортсменами. По его словам, все действия организации в этой ситуации - чистая политика.

– Как вы относитесь к отказу МОК приглашать на игры в Корее российских спортсменов, которые никогда не были уличены в употреблении запрещенных препаратов?

– Не хочется влезать в подробности этой истории, но все прекрасно понимают, что действия МОК — это чистая политика. У них нет доказательств применения запрещенных препаратов нашими спортсменами. А тот факт, что оправданных в CAS атлетов в итоге не допустили к Играм-2018, — вообще форменное безобразие. Я познакомился с Легковым и Третьяковым и боюсь даже представить те чувства, которые они испытывают. Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации.

Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал ОКР по итогам допингового скандала. Организация тем самым оставила за собой право выдавать приглашения российским спортсменам. МОК пригласил 169 россиян, среди которых не было многих лидеров - Антона Шипулина, Виктора Ана, Александра Третьякова. После долгих разбирательств в CAS спортсменам не удалось добиться допуска.