Сергей Харитонов: "Процедура допуска спортсменов к Олимпиаде-2018 далека от прозрачности"

Российский боец ММА Сергей Харитонов отметил, что из-за подготовки к бою с Джоуи Бельтраном у него нет возможности следить за Олимпийскими играми-2018. Спортсмен также добавил, что процедура допуска спортсменов со стороны МОК далека от прозрачности.

- Сейчас во время подготовки к бою с Джоуи Бельтраном у меня нет возможности следить за выступлениями на Олимпиаде, но переживаю за наших спортсменов, - сказал Харитонов. - Жалею, что многие атлеты не поехали на Игры. Это все политика. Спортсмены здесь не виноваты, они готовились к старту до последнего решения суда. Процедура допуска спортсменов со стороны МОК, конечно, далека от прозрачности.



Напомним, что Харитонов 25 февраля проведет бой в Екатеринбурге против американца Джоуи Белтрана. Бельтран известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, KOTC, Strikeforce, был претендентом на титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой станет главным событием турнира RCC 1 – Russian Cagefighting Championship.