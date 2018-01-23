Сергей Елисеев - о решении по российским олимпийцам: "Это ведет к потере авторитета МОК"

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев считает, что запрет на участие в Олимпийских играх 2018 года ряду российских спортсменов, среди которых Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов, имеет политическую подоплеку. По мнению главы организации, Россию хотят исключить из состава участников соревнований в Пхенчхане без всяких правил.

- Я в этом вижу только политическую подоплеку, - приводит пресс-служба ОНФ слова Елисеева. - Россию хотят исключить из Олимпийских игр без всяких правил. Причем упор делается на наших ведущих спортсменах. Конечно, без наших лидеров нам будет тяжелее показать серьезные результаты, что, видимо, и нужно тем, кто это все затеял. Это печально и ведет к потере авторитета Международного олимпийского комитета.

Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил Международному олимпийскому комитету (МОК) список спортсменов для участия в Олимпиаде. Специальная комиссия под руководством главы Независимой организации антидопингового тестирования (ИТА) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на соревнования в Пхенчхан. После этого список был передан российской стороне, которая должна сформировать заявку из отобранных МОК спортсменов. В итоге там не оказалось фамилий многих спортсменов, среди которых Шипулин, Устюгов и Ан.

Напомним, Игры-2018 в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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