Сергей Чудинов: "Решение МОК о недопуске россиян было ожидаемым"

Скелетонист Сергей Чудинов заявил, что решение Международного олимпийского комитета его не удивило. Ранее стало известно, что МОК не допустил российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне, для участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

– Это было ожидаемо, – цитирует Russia Today Чудинова. – После высказываний президента МОК Томаса Баха можно было предположить, что так будут развиваться события. Тем не менее надежда была до последнего.