Сергей Чудинов: "До сих пор думаю, что допуск на Игры - это какая-то ошибка"

Тренер сборной России по скелетону Сергей (Сергеевич) Чудинов прокомментировал решение МОК о своем допуске на Олимпийские игры в Пхенчхан, несмотря на решение о пожизненной дисквалификации от комиссии Освальда.

- Я не понимаю, что происходит, - сказал Чудинов. - До сих пор думаю, что это какая-то ошибка.

- Вы допускаете, что МОК может еще забрать назад ваше приглашение?

- Не знаю, я еще самих списков даже не видел.

- Вы будете единственным тренером по скелетону на Играх. Это очень плохо?

- Конечно. Трасса очень длинная, одного человека там явно недостаточно. Плюс, у нас едут юниоры, им нужна поддержка. Чувствую очень большую ответственность.

- Что скажете о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), где оспаривалось решение по вашей дисквалификации в Сочи?

- Мне сложно сейчас о чем-то судить. Я изначально думал, что все какой-то бред, ошибка. Надеялся на комиссию Освальда, что она разберется. А в итоге, сами видите, к чему это все привело. Теперь уже не знаю, посмотрим, что решит суд. От нас уже в любом случае ничего не зависит. (Наталья МАРЬЯНЧИК)