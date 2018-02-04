Сергей Чепиков: "МОК будет использовать любые возможности, чтобы потрепать нам нервы"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший знаменосец сборной России Сергей Чепиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что флаг нашей команды на Играх-2018 понесет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований.
- Сейчас уже вряд ли чему-то можно удивляться по поводу действий МОК, их не спрогнозируешь, - заявил Чепиков. - Нужно акцентироваться не на этом, а на том, чтобы показать максимальный результат на соревнованиях. Следует воспринимать такие решения, как данность.
- Но ведь российские спортсмены через такое прошли, а сейчас их ждет "сюрприз" на открытии. Не обидно ли за них?
- Обижаться никому не нужно. Напротив, это в МОК сейчас обижены на то, что нашим ребятам вернули медали за Сочи-2014. Поэтому МОК будет использовать любые возможности для того, чтобы потрепать нервы. Но мы должны с пониманием к этому отнестись и думать о самих соревнованиях. (Игорь НОВИКОВ)
Nika11
Что делают в МОК престарелые люди,Ричард Паунд, старый,дурно-пахнущий маразматик - все ещё придаёт себе значимость.
22:13
krekemer
велика честь ,ага нести ихние знамена белые,пусть баландер и несет иль еще какой клоун
19:16
usuns
раз уж поехали - надо просто всем перед открытием "заболеть"))
17:45