17:41 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сергей Чепиков: "МОК будет использовать любые возможности, чтобы потрепать нам нервы"

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший знаменосец сборной России Сергей Чепиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что флаг нашей команды на Играх-2018 понесет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований.

 
1992 год. Альбервилль. Валерий МЕДВЕДЦЕВ.Флаг - волонтеру. Знаменосцы России на зимних Играх

- Сейчас уже вряд ли чему-то можно удивляться по поводу действий МОК, их не спрогнозируешь, - заявил Чепиков. - Нужно акцентироваться не на этом, а на том, чтобы показать максимальный результат на соревнованиях. Следует воспринимать такие решения, как данность.

- Но ведь российские спортсмены через такое прошли, а сейчас их ждет "сюрприз" на открытии. Не обидно ли за них?

- Обижаться никому не нужно. Напротив, это в МОК сейчас обижены на то, что нашим ребятам вернули медали за Сочи-2014. Поэтому МОК будет использовать любые возможности для того, чтобы потрепать нервы. Но мы должны с пониманием к этому отнестись и думать о самих соревнованиях. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Nika11

Что делают в МОК престарелые люди,Ричард Паунд, старый,дурно-пахнущий маразматик - все ещё придаёт себе значимость.

22:13

krekemer

велика честь ,ага нести ихние знамена белые,пусть баландер и несет иль еще какой клоун

19:16

usuns

раз уж поехали - надо просто всем перед открытием "заболеть"))

17:45