Сергей Чепиков: "МОК будет использовать любые возможности, чтобы потрепать нам нервы"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший знаменосец сборной России Сергей Чепиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что флаг нашей команды на Играх-2018 понесет волонтер, назначенным оргкомитетом соревнований.

- Сейчас уже вряд ли чему-то можно удивляться по поводу действий МОК, их не спрогнозируешь, - заявил Чепиков. - Нужно акцентироваться не на этом, а на том, чтобы показать максимальный результат на соревнованиях. Следует воспринимать такие решения, как данность.

- Но ведь российские спортсмены через такое прошли, а сейчас их ждет "сюрприз" на открытии. Не обидно ли за них?

- Обижаться никому не нужно. Напротив, это в МОК сейчас обижены на то, что нашим ребятам вернули медали за Сочи-2014. Поэтому МОК будет использовать любые возможности для того, чтобы потрепать нервы. Но мы должны с пониманием к этому отнестись и думать о самих соревнованиях. (Игорь НОВИКОВ)