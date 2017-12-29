Сергей Беланов: "У команды Сидоровой не было бы никаких шансов на Олимпиаде, а у команды Моисеевой они есть"

Тренер команды Виктории Моисеевой и сборной России Сергей Беланов подчеркнул, что победа над составом Анны Сидоровой показала настоящего лидера женского керлинга в стране. Также он отметил, что у его команды есть шансы завоевать медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.

– Команда провела этот турнир на высоком уровне, – цитирует "Р-Спорт" Беланова. – Мы играли содержательно, надежно, очень уверенно, девчонки – молодцы! Команда Сидоровой везде и всегда представляла Россию, она имеет поклонников, в том числе и члены исполкома относятся к ней с любовью. Но реально эта любовь закрывает глаза специалистам и членам исполкома. На самом деле уже второй год лидером российского женского керлинга является команда Моисеевой, что она доказала и этой победой.

Правильно было в мае планово назначать этот турнир на октябрь, и все было бы не в таком пожарном порядке, как сейчас. По-человечески я понимаю руководство федерации, все успехи их деятельности были связаны с командой Сидоровой, они и любят ее.

Но это мешает им принимать объективные решения, они не видели, что лидером является команда Моисеевой. Но этот административный ресурс, который был включен для того, чтобы оградить команду Сидоровой от реальной конкуренции, сыграл им медвежью услугу, не позволил ей быть готовой. А команду Моисеевой он, наоборот, закалил.

Что касается шансов на успех на Олимпиаде, то это спорт, прогнозы здесь – дело неблагодарное. Но я уверен в одном совершенно: у команды Сидоровой не было бы никаких шансов на Олимпиаде, а у команды Моисеевой шансы есть. Насколько они велики, мы посмотрим.

Напомним, в мае исполком Федерации керлинга России (ФКР) принял решение без отбора отправить на Олимпиаду команду Сидоровой, однако из-за неудовлетворительных результатов спортсменок в первой половине сезона было решено провести внутренний отбор.