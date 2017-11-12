Сергей Андронов: "Возможный недопуск игроков КХЛ до Олимпиады-2018 не станет для меня ударом"

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов отметил, что мечтает сыграть на Олимпийских играх. Форвард также добавил, что возможный недопуск игроков КХЛ до Олимпиады-2018 в Пхенчхане не станет для него ударом.

– Как и другие спортсмены, мечтаю сыграть на Олимпийских играх, – цитирует ТАСС Андронова. – Еще много времени до этого турнира, и нужно понимать, что очень много желающих на него попасть. Необходимо пройти все этапы конкуренции, нужно их выдержать и попасть в основную заявку.

Если игроки КХЛ не поедут на Олимпиаду, то это, наверное, не станет для меня ударом. Тем не менее, это шанс в жизни любого спортсмена. К сожалению, ситуация никак от нас не зависит – не вижу смысла об этом думать.

Напомним, что на прошлой неделе президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК) и недопустить игроков КХЛ до Игр-2018.