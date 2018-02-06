Семен Павличенко: "Перед стартом Олимпиады немножко меняю технику прохождения трассы"

Россиянин Семен Павличенко отметил, что на Олимпийских играх-2018 хочется проехать стабильно и уверенно. Спортсмен также добавил, что перед Играми меняет технику прохождения трассы.

– Все просто – здесь четыре заезда, – цитируют "РИА Новости" Павличенко. – И нужно эти четыре заезда проехать немного стабильнее. Я немножко сейчас меняю технику прохождения трассы, вот на тренировке во вторник уже пробовал ехать немного по-другому, а не так как на этапах Кубка мира. Хочется проехать стабильно и уверенно по этой трассе, но и надо это сделать очень быстро.

Напомним, что соревнования саночников на Олимпиаде-2018 начнутся 10 февраля.