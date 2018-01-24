Семен Елистратов: "Решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан"

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов сообщил, что принял решение отправиться на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) известил о том, что приглашения на Олимпиаду-2018 не получат шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян и Артем Козлов, а также Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. Те спортсмены, к которым со стороны МОК нет претензий, могут сами выбирать, участвовать им в Играх или нет.

- На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам, - цитирует "РИА Новости" Елистратова. - Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры. Правда, я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января.

Международный олимпийский киллер