Семен Елистратов: "Решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан"

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов сообщил, что принял решение отправиться на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) известил о том, что приглашения на Олимпиаду-2018 не получат шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян и Артем Козлов, а также Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. Те спортсмены, к которым со стороны МОК нет претензий, могут сами выбирать, участвовать им в Играх или нет.
- На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам, - цитирует "РИА Новости" Елистратова. - Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры. Правда, я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января.
usuns
предлагаю всем поехать за свой счет!
13:30
egoshin-alex
Там, где киллер должен быть и антикиллер. Это 2х2.
12:19
kolos249
Очередной белофлажник-коллаборационист! Сколько ещё таких будет?
11:15
shur
А 28 января его не пустят.
10:56
4rfv5tgb
Никто и не сомневался
10:39
rashlim
Вот если бы он отказался ехать - вот это была бы бомба. А так... Вообще, зачем писать про это?
10:35