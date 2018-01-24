10:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Семен Елистратов: "Решил ехать на Олимпийские игры в Пхенчхан"

6

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов сообщил, что принял решение отправиться на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) известил о том, что приглашения на Олимпиаду-2018 не получат шорт-трекисты Виктор Ан, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян и Артем Козлов, а также Татьяна Бородулина и Евгения Захарова. Те спортсмены, к которым со стороны МОК нет претензий, могут сами выбирать, участвовать им в Играх или нет.

- На вчерашнем собрании команды мне сказали, чтобы принимал решение сам, - цитирует "РИА Новости" Елистратова. - Я посоветовался с тренером, родителями, женой и принял решение ехать на Олимпийские игры. Правда, я бы не торопился с конкретными выводами, так как окончательный список допущенных будет известен 28 января.

Международный олимпийский киллер

6
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

usuns

предлагаю всем поехать за свой счет!

13:30

egoshin-alex

Там, где киллер должен быть и антикиллер. Это 2х2.

12:19

kolos249

Очередной белофлажник-коллаборационист! Сколько ещё таких будет?

11:15

shur

А 28 января его не пустят.

10:56

4rfv5tgb

Никто и не сомневался

10:39

rashlim

Вот если бы он отказался ехать - вот это была бы бомба. А так... Вообще, зачем писать про это?

10:35