16:14 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Семен Елистратов: "Посвящаю медаль ребятам, которых подло и мерзко отстранили"

Сегодня. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ. Фото REUTERS Семен ЕЛИСТРАТОВ - о главном. Фото "СЭ"
Сегодня. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ. Фото REUTERS
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Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов посвятил свою медаль российским спортсменам, которые не были допущены до участия в соревнованиях в Пхенчхане. Эта награда стала для России первой в медальном зачете Игр в Корее.

Семен ЕЛИСТРАТОВ - о главном. Фото "СЭ"
Семен ЕЛИСТРАТОВ - о главном. Фото "СЭ"

- Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль, - сказал Елистратов. - Очень много людей говорили: "Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?" А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались. 

Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца! (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Что еще сказал Елистратов
Семен Елистратов: "Отстраненные ребята поддерживали меня. Писали, чтобы я никого не слушал" // Семен Елистратов: "Говорили, у нас не будет медалей в шорт-треке, но вот она!"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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budulay1974

Да пошли вы все кто ниже отписался. Мужик он. Взял и сделал свое дело. И ненадо наших спортсменов называть предателями. КОГО они предали вас что ли или родину???? Они сражаются за нас и нашу родину и все в мире знают отуда этот спортсмен. И не ехать на Олимпиаду( чего так все и добивались от нас) было бы не правильным решением. Для некоторых спортсменов Олимпиада бывает только раз в жизни , они готовились всю жизнь к ней и что теперь это все перечеркнуть по своей воле. Нет это не правильно. А вот скажите. Скажем наши девочки фигуристки возьмут золото на Олимпиаде и серебро. А на следующий Олимпиаде не смогут поехать по разным причинам, Травмы, беременность, звездная болезнь и т.д и что тогда они бы не стали Олимпийскими чемпионами. Вспомните эту же Сотникову. В 2014 мы ей восхищались и гордились. И что где она теперь. Не стань она чемпионкой в 2014 году так бы и осталась простой фигуристкой, а сейчас она Олимпийская Чемпионка на все времена и ее фамилия занесена на все времена в историю

20:43 10 февраля

RFR

Лица без гражданства и совести...

19:16 10 февраля

sailor1990

Если бы не хакеры без национальности, уронившие двух спортсменов, то не было бы никакой бронзы)))

18:33 10 февраля

povar81

Ты бы Семен поаккуратнее, сейчас эти деятели из МОК подло и мерзко и тебя домой отправят

16:33 10 февраля

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