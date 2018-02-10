Семен Елистратов: "Посвящаю медаль ребятам, которых подло и мерзко отстранили"

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов посвятил свою медаль российским спортсменам, которые не были допущены до участия в соревнованиях в Пхенчхане. Эта награда стала для России первой в медальном зачете Игр в Корее.
- Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль, - сказал Елистратов. - Очень много людей говорили: "Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?" А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались.
Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца! (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.
Что еще сказал Елистратов
Семен Елистратов: "Отстраненные ребята поддерживали меня. Писали, чтобы я никого не слушал" // Семен Елистратов: "Говорили, у нас не будет медалей в шорт-треке, но вот она!"
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budulay1974
Да пошли вы все кто ниже отписался. Мужик он. Взял и сделал свое дело. И ненадо наших спортсменов называть предателями. КОГО они предали вас что ли или родину???? Они сражаются за нас и нашу родину и все в мире знают отуда этот спортсмен. И не ехать на Олимпиаду( чего так все и добивались от нас) было бы не правильным решением. Для некоторых спортсменов Олимпиада бывает только раз в жизни , они готовились всю жизнь к ней и что теперь это все перечеркнуть по своей воле. Нет это не правильно. А вот скажите. Скажем наши девочки фигуристки возьмут золото на Олимпиаде и серебро. А на следующий Олимпиаде не смогут поехать по разным причинам, Травмы, беременность, звездная болезнь и т.д и что тогда они бы не стали Олимпийскими чемпионами. Вспомните эту же Сотникову. В 2014 мы ей восхищались и гордились. И что где она теперь. Не стань она чемпионкой в 2014 году так бы и осталась простой фигуристкой, а сейчас она Олимпийская Чемпионка на все времена и ее фамилия занесена на все времена в историю
20:43 10 февраля
RFR
Лица без гражданства и совести...
19:16 10 февраля
sailor1990
Если бы не хакеры без национальности, уронившие двух спортсменов, то не было бы никакой бронзы)))
18:33 10 февраля
povar81
Ты бы Семен поаккуратнее, сейчас эти деятели из МОК подло и мерзко и тебя домой отправят
16:33 10 февраля