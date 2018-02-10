Семен Елистратов: "Посвящаю медаль ребятам, которых подло и мерзко отстранили"

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в шорт-треке на дистанции 1500 м Семен Елистратов посвятил свою медаль российским спортсменам, которые не были допущены до участия в соревнованиях в Пхенчхане. Эта награда стала для России первой в медальном зачете Игр в Корее.

Семен ЕЛИСТРАТОВ - о главном. Фото "СЭ"

- Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль, - сказал Елистратов. - Очень много людей говорили: "Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?" А я взял и показал им всем. Не отступил, там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались.

Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца! (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Что еще сказал Елистратов

Семен Елистратов: "Отстраненные ребята поддерживали меня. Писали, чтобы я никого не слушал" // Семен Елистратов: "Говорили, у нас не будет медалей в шорт-треке, но вот она!"

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