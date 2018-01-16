Семен Елистратов: "Как хотел дернуть всех на Олимпиаде, так и хочу"

Олимпийский чемпион 2014 года, двукратный абсолютный чемпион Европы Семен Елистратов отметил, что сильно мотивирован победить на Олимпийских играх-2018. Спортсмен также добавил, что все четыре года целенаправленно готовился к Играм.

– Как хотел дернуть всех на Олимпиаде, так и хочу, – цитирует "Р-Спорт" Елистратова. – Дернуть всех – выражение грубое, но оно отражает мое желание и мотивацию. А это самое главное. Иногда выбивают из колеи всякие неприятности, но это жизнь, без них никуда.

– Соперников вроде больше стало.

– Да каких соперников?! Все те же.

– Пара корейцев новых и хороших появились.

– Знаете, я с большой уверенностью могу вам сказать, что то, что вы видели во время этапов Кубка мира, и то, что вы увидите на Олимпийских играх – это совсем разные картины. Все эти соревнования, которые устраиваются до Олимпиады, имеют одну нескрываемую задачу – подвести спортсмена к стартам в Пхенчхане. Все эти четыре года, с неудачами и жесткими падениями, я целенаправленно готовлюсь к одному турниру, на котором очень хочу достойно выступить. Это будут мои третьи Олимпийские игры, и часто я наблюдаю, как спортсмен подходит на своей дистанции к Олимпиаде лидером, побеждая всех в Кубке мира, а на самих Играх не может выйти в финал. Почему? Не знаю.