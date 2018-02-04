01:45 4 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборной Норвегии в Пхенчхане прислали 15 тысяч яиц вместо 1,5 тысяч

Персонал команды при заказе использовал онлайн-переводчик. Фото AFP
Персонал команды при заказе использовал онлайн-переводчик. Фото AFP
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Повара сборной Норвегии на Олимпиаде-2018 получили 15 тысяч куриных яиц вместо 1,5 тысяч, сообщает TV2. Персонал команды при заказе использовал онлайн-переводчик, а корейский поставщик перепутал количество.

Когда машина с яйцами приехала в пункт назначения, повара были сильно удивлены. Большую часть товара удалось вернуть, но яиц все равно осталось много. Повара обещают использовать все продукты во время Игр.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Haiaxi

А что, яйца при астме помогают?

16:39 4 февраля

mikeV

Раздайте нашим болельщикам - будет чем пошвырять в МОКовских чинуш.

13:30 4 февраля

MrBastarD80

Ну так своих то у сборной норвегии нет вот и прислали побольше для смелости.

09:16 4 февраля

Zedoeg

Всё продумано. Теперь норвежцы нажрутся допинга якобы от диатеза и их оправдают.

08:26 4 февраля

alex160554

СБОРНОЙ НОРВЕГИИ ПРИСЛАЛИ 15 ТЫСЯЧ ЯИЦ ВМЕСТО 1,5 ТЫСЯЧ. Побольше новостей не о спорте!

04:38 4 февраля

Курдин

во времена ссср Брежнев предложил Чехословакии гуманитарную помощь в размере ста тысяч яиц. Чехословаки отказались, подумав о том зачем им пятьдесят тысяч советских солдат на их территории

04:20 4 февраля