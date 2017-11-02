Сборная России представила домашнюю форму на Олимпиаду

Форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года. Фото fhr.ru

Федерация хоккея России на своем сайте представила домашний комплект формы сборной на Олимпийские игры 2018 года. Отмечается, что герб страны выполнен из светоотражающего материала.

В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.