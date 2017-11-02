19:14 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборная России представила домашнюю форму на Олимпиаду

Форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года. Фото fhr.ru
Форма сборной России на Олимпийских играх 2018 года. Фото fhr.ru
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Федерация хоккея России на своем сайте представила домашний комплект формы сборной на Олимпийские игры 2018 года. Отмечается, что герб страны выполнен из светоотражающего материала. 

В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=14034

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ru5

сколько все-таки в россии идиотов (см. ниже), именно из-за таких суперскромных, суперобразованных и суперталантливых у нас в стране такие проблемы

20:35

Andrey6201

суперскромно, супернеиформативно, суперпозорно, но Мутко одобрил. У Виталика бизнес неотделим от спорта сборных команд,

20:09

MyDOZVON GUBER

На какую "лямпиаду"??? Домашняя форма ЭТОЙ сбродной --- диван, пижама, чипсы, пиво и телевизор с репортажами из пеньпнёмчайчихона!!!!

19:44

FatSkiAmauter

Это уже все ни к чему. Надо думать о другом уже - как срочно корректировать календарь КХЛ, заполнять его играми и никого из легионеров не отпускать на Игры. Как НХЛ. Тут надо думать о максимизации ущерба своим противникам, а не об участии.... К сожалению, все очень плохо.

19:33

Пиндосовский прихвостень

Представление формы начинается словами "Вау-вау"? Нда...

19:30