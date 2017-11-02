Сборная России представила домашнюю форму на Олимпиаду

Федерация хоккея России на своем сайте представила домашний комплект формы сборной на Олимпийские игры 2018 года. Отмечается, что герб страны выполнен из светоотражающего материала.
В отдельных элементах был использован особый материал, который позволит форме эффектнее выглядеть под ярким светом ледовой арены. На это визуальное решение дизайнеров вдохновили лезвия коньков.
Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне в рамках олимпийского турнира в группе сыграют со сборными США, Словакии и Словении.
Вау-вау! Представляем игровой свитер, в котором национальная сборная будет выступать на Олимпийских играх 2018 ▶️ https://t.co/gb3r034iKc pic.twitter.com/JJiSL9NgQQ– Хоккей России (@russiahockey) 2 ноября 2017 г.
Ru5
сколько все-таки в россии идиотов (см. ниже), именно из-за таких суперскромных, суперобразованных и суперталантливых у нас в стране такие проблемы
20:35
Andrey6201
суперскромно, супернеиформативно, суперпозорно, но Мутко одобрил. У Виталика бизнес неотделим от спорта сборных команд,
20:09
MyDOZVON GUBER
На какую "лямпиаду"??? Домашняя форма ЭТОЙ сбродной --- диван, пижама, чипсы, пиво и телевизор с репортажами из пеньпнёмчайчихона!!!!
19:44
FatSkiAmauter
Это уже все ни к чему. Надо думать о другом уже - как срочно корректировать календарь КХЛ, заполнять его играми и никого из легионеров не отпускать на Игры. Как НХЛ. Тут надо думать о максимизации ущерба своим противникам, а не об участии.... К сожалению, все очень плохо.
19:33
Пиндосовский прихвостень
Представление формы начинается словами "Вау-вау"? Нда...
19:30