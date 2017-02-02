Сборная России будет готовиться к Олимпиаде на Дальнем Востоке

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены намерены проводить заключительные сборы перед Играми-2018 в Пхенчхане на базах Дальнего Востока.

- Наши специалисты выезжали в Корею на тестовые соревнования, будут и на традиционной церемонии в честь года до открытия Олимпиады, - заявил Жуков. - Сейчас главное - посмотреть олимпийские трассы, проверить все необходимое. Это всегда важно, тем более Пхенчхан - место новое, нельзя сказать, что там каждый год проводятся соревнования такого уровня. Очень важно определиться с местами подготовки команды. Безусловно, приоритет будет у баз на Дальнем Востоке, где схожая климатическая зона и часовые пояса.

- У вас нет сомнений, что команда в итоге поедет на Олимпиаду?

- Я думаю, проблемы будут возникать на протяжении всего подготовительного периода, в том числе и связанные с участием отдельных наших спортсменов в Олимпийских играх. Но наш подход остается прежним: спортсмены, которые никогда не были замечены в применении допинга и к которым нет претензий по этому вопросу, должны принимать участие в Олимпиаде. Надеюсь, МОК этот подход разделяет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)