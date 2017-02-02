14:16 2 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборная России будет готовиться к Олимпиаде на Дальнем Востоке

0
0
0

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российские спортсмены намерены проводить заключительные сборы перед Играми-2018 в Пхенчхане на базах Дальнего Востока. 

- Наши специалисты выезжали в Корею на тестовые соревнования, будут и на традиционной церемонии в честь года до открытия Олимпиады, - заявил Жуков. - Сейчас главное - посмотреть олимпийские трассы, проверить все необходимое. Это всегда важно, тем более Пхенчхан - место новое, нельзя сказать, что там каждый год проводятся соревнования такого уровня. Очень важно определиться с местами подготовки команды. Безусловно, приоритет будет у баз на Дальнем Востоке, где схожая климатическая зона и часовые пояса.

- У вас нет сомнений, что команда в итоге поедет на Олимпиаду?

- Я думаю, проблемы будут возникать на протяжении всего подготовительного периода, в том числе и связанные с участием отдельных наших спортсменов в Олимпийских играх. Но наш подход остается прежним: спортсмены, которые никогда не были замечены в применении допинга и к которым нет претензий по этому вопросу, должны принимать участие в Олимпиаде. Надеюсь, МОК этот подход разделяет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ