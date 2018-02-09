14:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборная олимпийских атлетов из России прошла по стадиону на церемонии открытия Игр

Сборная Олимпийских атлетов из России на стадионе в Пхенчхане. Фото AFP Сборная Олимпийских атлетов из России на стадионе в Пхенчхане.
Сборная Олимпийских атлетов из России на стадионе в Пхенчхане. Фото AFP
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Сборная России приняла участие в параде атлетов в рамках церемонии открытия Олимпиады-2018.

Российская делегация появилась на стадионе под 55-м порядковым номером между Австрией и Узбекистаном.

Россия прошла под олимпийским флагом, который пронесла назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер.

Добавим, что публика встретила Олимпийских атлетов из России без эмоций.

LIVE церемонии открытия Олимпиады - здесь

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Илья КОВАЛЬЧУК, Евгения МЕДВЕДЕВА и Вик УАЙЛД.

 

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Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Gonzo_7

Drek--------------ну и каша в голове у некоторых.. сочувствую

16:35

Drek

Gonzo_7 Есть мнение...-----спасибо нашим чиновникам за этот позор. Не забудьте в марте проголосовать, сами знаете за кого. ================================================================== Только за Ксению Собчак!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ублажим всем миром дяденьку Сэма , а заодно бандеровцев. Ведь именно ЭТОГО от нас всех и требуют вопли из-за океана. Но увы, у нас только Ксюша, единственный экземпляр системы тотального потребления, поймать русских на эту туфту не получится.А спортсмены пусть выступают , каждый сам за себя, но никак не за страну. Сколько бы Дима не стонал с экрана.Посмотрите на парадную серую колонну, все довольно жизнерадостные, никакого выражения протеста, все говорят ..Спасибо г-н Бах, что убрав сильнейших вы даете нам возможность окунуться в лучи славы.

16:27

kac35

Пора Мутко почётный орден вручать.

16:26

Есть мнение...

А чё нас бояться, мы что рвем всех на предолимпийских стартах? Результаты так себе. Допинг выдохся.

15:46

shpasic

единственные олимпийские атлеты на Олимпиаде, а не какие-нибудь допингеры, прикрытые флагом государства.

15:44

Gonzo_7

Есть мнение...-----спасибо нашим чиновникам за этот позор. Не забудьте в марте проголосовать, сами знаете за кого.

15:43

Dymanomashina

shur Где ваши комменты, "патриоты" диванные? 15:00-------------------------------------------------------------------Хоешь комментариев? Ну на: ты гнида потыканная, чтоб ты сдох! Будь проклята твоя мать-ш..ха, которая вы..а из себя такое д...мо!... Ну, как комментарий, пойдет?))

15:33

alex lav

"Публика встретила без эмоций", - таких нигде не любят.

15:31

Есть мнение...

Это дикость полная. Мы такой позор не переживали никогда в своей спортивной истории. Все увидели, что нет такой спортивной страны - Россия. Есть отдельные спортсмены, объединенные по территориальному признаку. П. и М. такое и в страшном сне никогда не приснилось бы. А вот он сон на яву.

15:28

riper

Зачем они там? Отвратительное и позорное зрелище.

15:13

Tribunal Z

А зачем вообще шли на открытии? Как они с нами. так и нам с ними надо было. Знамя нёс волонтёр, достаточно было Руководителя команды и его заместителя, начальника команды и всё! Зачем там другие?

15:08

shur

Где ваши комменты, "патриоты" диванные?

15:00