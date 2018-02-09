Сборная олимпийских атлетов из России прошла по стадиону на церемонии открытия Игр

Сборная России приняла участие в параде атлетов в рамках церемонии открытия Олимпиады-2018.
Российская делегация появилась на стадионе под 55-м порядковым номером между Австрией и Узбекистаном.
Hello #ITA #UKR #OAR #AUT #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/cDOOe5SMZe– Olympics (@Olympics) 9 февраля 2018 г.
Россия прошла под олимпийским флагом, который пронесла назначенная оргкомитетом Игр девушка-волонтер.
Добавим, что публика встретила Олимпийских атлетов из России без эмоций.
LIVE церемонии открытия Олимпиады - здесь
А вот и российские спортсмены! Да, под олимпийским флагом, но мы знаем, что они - наши!!!– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 февраля 2018 г.
LIVE: https://t.co/ikX0IE8p2n pic.twitter.com/muXHOFZc9G
Gonzo_7
Drek--------------ну и каша в голове у некоторых.. сочувствую
16:35
Drek
Gonzo_7 Есть мнение...-----спасибо нашим чиновникам за этот позор. Не забудьте в марте проголосовать, сами знаете за кого. ================================================================== Только за Ксению Собчак!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ублажим всем миром дяденьку Сэма , а заодно бандеровцев. Ведь именно ЭТОГО от нас всех и требуют вопли из-за океана. Но увы, у нас только Ксюша, единственный экземпляр системы тотального потребления, поймать русских на эту туфту не получится.А спортсмены пусть выступают , каждый сам за себя, но никак не за страну. Сколько бы Дима не стонал с экрана.Посмотрите на парадную серую колонну, все довольно жизнерадостные, никакого выражения протеста, все говорят ..Спасибо г-н Бах, что убрав сильнейших вы даете нам возможность окунуться в лучи славы.
16:27
kac35
Пора Мутко почётный орден вручать.
16:26
Есть мнение...
А чё нас бояться, мы что рвем всех на предолимпийских стартах? Результаты так себе. Допинг выдохся.
15:46
shpasic
единственные олимпийские атлеты на Олимпиаде, а не какие-нибудь допингеры, прикрытые флагом государства.
15:44
Gonzo_7
Есть мнение...-----спасибо нашим чиновникам за этот позор. Не забудьте в марте проголосовать, сами знаете за кого.
15:43
Dymanomashina
shur Где ваши комменты, "патриоты" диванные? 15:00-------------------------------------------------------------------Хоешь комментариев? Ну на: ты гнида потыканная, чтоб ты сдох! Будь проклята твоя мать-ш..ха, которая вы..а из себя такое д...мо!... Ну, как комментарий, пойдет?))
15:33
alex lav
"Публика встретила без эмоций", - таких нигде не любят.
15:31
Есть мнение...
Это дикость полная. Мы такой позор не переживали никогда в своей спортивной истории. Все увидели, что нет такой спортивной страны - Россия. Есть отдельные спортсмены, объединенные по территориальному признаку. П. и М. такое и в страшном сне никогда не приснилось бы. А вот он сон на яву.
15:28
riper
Зачем они там? Отвратительное и позорное зрелище.
15:13
Tribunal Z
А зачем вообще шли на открытии? Как они с нами. так и нам с ними надо было. Знамя нёс волонтёр, достаточно было Руководителя команды и его заместителя, начальника команды и всё! Зачем там другие?
15:08
shur
Где ваши комменты, "патриоты" диванные?
15:00