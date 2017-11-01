Сборная Канады представила домашний комплект формы на Олимпиаду

Сборная Канады в Твиттере опубликовала ролик, в котором представлена домашняя форма команды на Олимпиаду 2018 года. Экипировка, отличие от использованной на Кубке мира 2016 года, выполнена в красно-черных тонах с традиционным кленовым листом на груди.

Напомним, хоккейный турнир на Играх в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля. Канадцы в группе A сыграют с Швейцарией, Чехией и Кореей.