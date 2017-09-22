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14:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Сборная Австрии может пропустить Олимпиаду-2018 из соображений безопасности

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Глава Национального олимпийского комитета Австрии Карл Стосс заявил, что участие национальной команды на Олимпийских играх-2018 под вопросом. По его словам, спортсменам еще не гарантировано обеспечение безопасности на Играх в Южной Кореи.

- Если ситуация ухудшится и нашим спортсменам больше не будет гарантирована безопасность, мы не поедем в Южную Корею, - цитирует France Presse Стосса.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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RoyalHunter

да и х.. с ними

15:00

Thomas_Boy_

Я наверное тоже не поеду.

14:44

SergeyKa

Простите, а что не так с Южной Кореей? Северная?

14:40

titan2313

Умная мысль возникла у австрийцев, нечего им там делать.

14:34