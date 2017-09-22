Сборная Австрии может пропустить Олимпиаду-2018 из соображений безопасности

Глава Национального олимпийского комитета Австрии Карл Стосс заявил, что участие национальной команды на Олимпийских играх-2018 под вопросом. По его словам, спортсменам еще не гарантировано обеспечение безопасности на Играх в Южной Кореи.

- Если ситуация ухудшится и нашим спортсменам больше не будет гарантирована безопасность, мы не поедем в Южную Корею, - цитирует France Presse Стосса.