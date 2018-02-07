13:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Самый удобный сервис Игр-2018. Туалетная бумага - на потолке!

Сегодня. Пхенчхан. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Фото "СЭ" Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ" Автобус, который возит журналистов на олимпийские объекты. Фото "СЭ" Рулон туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
Сегодня. Пхенчхан. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Фото "СЭ"
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Корреспонденты "СЭ" обнаружили нечто странное в автобусах, которые возят журналистов на олимпийские объекты. Вероятно, рулоны туалетной бумаги на потолке выполняют роль салфеток - иначе мы теряемся в догадках.

Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"

Автобусы в принципе украшены оригинально. Например, вечером в них включается яркое освещение - как на дискотеке, либо присутствует цветастая реклама ВИП-лимузинов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
Автобус, который возит журналистов на олимпийские объекты. Фото "СЭ"
Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
Рулон туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
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КОММЕНТАРИИ (6)
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dv2205

спасибо за удаленный коммент

16:03

shur

Разбанен досрочно_________________ А почему по скотски? Собак едят?

14:25

Разбанен досрочно

все-таки корейцы забавная нация. и если бы они не относились к животным так по-скотски, можно было бы считать их одними их самых прогрессивных людей.

14:22

Al Rains

shpasic ))))))

14:18

Lars Berger

Да, это для новых книг Игоря.

14:00

shpasic

это для того, чтобы журналисты могли свои отчёты даже в автобусах писать, а потом отправлять к редакцию. а то ведь скоро ИгрьЯклич подъедет - никакой айфон не выдержит.

13:57