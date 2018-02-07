Самый удобный сервис Игр-2018. Туалетная бумага - на потолке!

Корреспонденты "СЭ" обнаружили нечто странное в автобусах, которые возят журналистов на олимпийские объекты. Вероятно, рулоны туалетной бумаги на потолке выполняют роль салфеток - иначе мы теряемся в догадках.

Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"

Автобусы в принципе украшены оригинально. Например, вечером в них включается яркое освещение - как на дискотеке, либо присутствует цветастая реклама ВИП-лимузинов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Автобус, который возит журналистов на олимпийские объекты. Фото "СЭ"