Самый удобный сервис Игр-2018. Туалетная бумага - на потолке!

Корреспонденты "СЭ" обнаружили нечто странное в автобусах, которые возят журналистов на олимпийские объекты. Вероятно, рулоны туалетной бумаги на потолке выполняют роль салфеток - иначе мы теряемся в догадках.
Рулоны туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
Автобусы в принципе украшены оригинально. Например, вечером в них включается яркое освещение - как на дискотеке, либо присутствует цветастая реклама ВИП-лимузинов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)
Автобус, который возит журналистов на олимпийские объекты. Фото "СЭ"
Рулон туалетной бумаги в автобусе. Фото "СЭ"
dv2205
спасибо за удаленный коммент
16:03
shur
Разбанен досрочно_________________ А почему по скотски? Собак едят?
14:25
Разбанен досрочно
все-таки корейцы забавная нация. и если бы они не относились к животным так по-скотски, можно было бы считать их одними их самых прогрессивных людей.
14:22
Al Rains
shpasic ))))))
14:18
Lars Berger
Да, это для новых книг Игоря.
14:00
shpasic
это для того, чтобы журналисты могли свои отчёты даже в автобусах писать, а потом отправлять к редакцию. а то ведь скоро ИгрьЯклич подъедет - никакой айфон не выдержит.
13:57