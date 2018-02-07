11:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Рядом с тремя голыми мужчинами на Олимпиаде-2018 установлена голая девочка на шаре и обезьяна с рогами

Статуя голой девушки на шаре. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Бременские музыканты. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Статуя гориллы с рогами оленя. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Те самые "Люди-пули". Фото "СЭ" Статуя орла. Фото "СЭ"
Статуя голой девушки на шаре. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Корреспондент "СЭ" изучил территорию возле Главного пресс-центра Олимпиады в Пхенчхане и обнаружил еще несколько удивительных объектов искусства.

Напомним, что среди гостей Игр-2018 произвела фурор инсталляция "Люди-пули" популярного корейского дизайнера с Биеннале Пхенчхана (три возмутительно голых мужчины с чем-то странным вместо голов). Кроме того, мы публиковали фото статуи орла, у которого огромная ракета вместо полового органа - орел расположен возле автобусного парка для журналистов.

Те самые "Люди-пули". Фото "СЭ"
Те самые "Люди-пули". Фото "СЭ"
Статуя орла. Фото "СЭ"
Статуя орла. Фото "СЭ"

Оказалось, что с разных сторон пресс-центра хватает и других удивительных статуй. Это бременские музыканты, горилла с рогами оленя и голая девушка на шаре. (Дмитрий СИМОНОВ)

Бременские музыканты. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Бременские музыканты. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Статуя гориллы с рогами оленя. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Статуя гориллы с рогами оленя. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

 

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