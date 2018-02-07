Рядом с тремя голыми мужчинами на Олимпиаде-2018 установлена голая девочка на шаре и обезьяна с рогами

Корреспондент "СЭ" изучил территорию возле Главного пресс-центра Олимпиады в Пхенчхане и обнаружил еще несколько удивительных объектов искусства.

Напомним, что среди гостей Игр-2018 произвела фурор инсталляция "Люди-пули" популярного корейского дизайнера с Биеннале Пхенчхана (три возмутительно голых мужчины с чем-то странным вместо голов). Кроме того, мы публиковали фото статуи орла, у которого огромная ракета вместо полового органа - орел расположен возле автобусного парка для журналистов.

Те самые "Люди-пули". Фото "СЭ"

Статуя орла. Фото "СЭ"

Оказалось, что с разных сторон пресс-центра хватает и других удивительных статуй. Это бременские музыканты, горилла с рогами оленя и голая девушка на шаре. (Дмитрий СИМОНОВ)

Бременские музыканты. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"