"Русские идут!" Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой ВАДА. Видео

В интернете появилось видео под названием "Русское световое шоу для ВАДА в Монреале".

В аннотации к видео говорится, что оно сделано болельщиками олимпийской сборной России, которые возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК, из-за которых ряд российских атлетов не принять участие в двух Олимпиадах - в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2018 году в Пхенчхане.

По словам организаторов, световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА в Монреале они хотят сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной - это поддержка и любовь болельщиков.