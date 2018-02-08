14:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Русские идут!" Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой ВАДА. Видео

Световое шоу у офиса ВАДА.
Световое шоу у офиса ВАДА.
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В интернете появилось видео под названием "Русское световое шоу для ВАДА в Монреале".

В аннотации к видео говорится, что оно сделано болельщиками олимпийской сборной России, которые возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК, из-за которых ряд российских атлетов не принять участие в двух Олимпиадах - в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2018 году в Пхенчхане.

По словам организаторов, световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА в Монреале они хотят сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной - это поддержка и любовь болельщиков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Классно. Не ожидал.

22:01

upso2006

А дальше будут сцены из фильма БРАТ и БРАТ-2 , реально ДОСТАЛИ . как будто Фуркад кристально чист на 100 процентов , про других помолчу тоже можно много говорить...

18:23

aliens01

симпотно. Интересно, кто проплатил сие действо

14:17