"Русские идут!" Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой ВАДА. Видео

В интернете появилось видео под названием "Русское световое шоу для ВАДА в Монреале".
В аннотации к видео говорится, что оно сделано болельщиками олимпийской сборной России, которые возмущены подлыми действиями ВАДА и МОК, из-за которых ряд российских атлетов не принять участие в двух Олимпиадах - в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2018 году в Пхенчхане.
По словам организаторов, световым шоу перед штаб-квартирой ВАДА в Монреале они хотят сказать всему миру, что единственный допинг российской олимпийской сборной - это поддержка и любовь болельщиков.
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Lars Berger
Классно. Не ожидал.
22:01
upso2006
А дальше будут сцены из фильма БРАТ и БРАТ-2 , реально ДОСТАЛИ . как будто Фуркад кристально чист на 100 процентов , про других помолчу тоже можно много говорить...
18:23
aliens01
симпотно. Интересно, кто проплатил сие действо
14:17